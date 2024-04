Telescópio Webb capta imagens impactantes da nebulosa ‘Cabeça de cavalo’

Esta imagem obtida em 29 de abril de 2024, cortesia da NASA/ESA/CSA, mostra a Nebulosa Cabeça de Cavalo, fotografada pelo instrumento NIRCam no Telescópio Webb da NASA, apresentando uma porção da crina do cavalo com cerca de 0,8 anos-luz de largura. – As nuvens etéreas que aparecem em azul na parte inferior da imagem são dominadas por hidrogênio molecular frio. Os fios vermelhos que se estendem acima da nebulosa principal representam principalmente o gás hidrogênio atômico. Nesta área, conhecida como região de fotodissociação, a luz ultravioleta emitida por estrelas jovens e massivas próximas cria uma área quente e neutra de gás e poeira entre o gás totalmente ionizado acima e a nebulosa mais fria abaixo. Tal como acontece com muitas imagens do Webb, galáxias distantes estão espalhadas no fundo. (Photo by ESA, NASA, CSA, STScI / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / NASA, ESA, CSA, K. Misselt (University of Arizona) and A. Abergel (IAS/University Paris-Saclay, CNRS) / HANDOUT ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS (Photo by ESA, NASA, CSA, STScI / AFP)