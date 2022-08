Taiwan também lança defesa com fogo de artilharia

Em meio a ofensiva da China, Taiwan iniciou operações para evitar possível avanço chinês

Taiwan iniciou um exercício de defesa da ilha com fogo de artilharia real nesta terça-feira, 9, após enormes manobras militares realizadas pela China em torno de seu território nos últimos dias, informou um jornalista da agência de notícia France Press.

Lou Woei-jye, porta-voz do 8º Corpo do Exército de Taiwan, confirmou que os exercícios começaram no condado de Pingtung, no sul, com disparos de sinalizadores e artilharia. As manobras terminaram em uma hora.

Quando a última bateria de tiros foi disparada, os soldados taiwaneses podiam ser ouvidos gritando “missão cumprida”.

A China implantou seus maiores exercícios militares de todos os tempos em Taiwan na semana passada em resposta a uma visita à ilha da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a autoridade de mais alto escalão do país.

O ministro das Relações Exteriores de Taiwan, Joseph Wu, assegurou que a China está usando manobras aéreas e marítimas para preparar uma invasão da ilha.

“A China usou os exercícios e seu manual militar para se preparar para a invasão de Taiwan”, disse Wu em entrevista coletiva em Taipei. “A verdadeira intenção da China é perturbar o status quo no Estreito de Taiwan e em toda a região.”

Esta ilha autogovernada há décadas vive sob a constante ameaça de invasão pela China, que considera este território como sua própria província a recuperar um dia, pela força se necessário.

Segundo Wu, a China “realiza exercícios militares em larga escala e lança mísseis, além de ciberataques, uma campanha de desinformação e coerção econômica para enfraquecer a moral pública em Taiwan”.

Os exercícios taiwaneses que também ocorrerão na quinta-feira, 11, incluirão o envio de centenas de soldados e cerca de 40 obuses, disse o Exército.

Lou disse nesta segunda-feira, 8, que os exercícios já estavam programados e não eram uma resposta aos movimentos da China.

Esta ilha democraticamente governada realiza rotineiramente exercícios de invasão chinesa e no mês passado praticou repelir ataques por mar durante seus maiores exercícios anuais.

Esses exercícios anti-aterrissagem ocorrem depois que a China estendeu seus exercícios marítimos e aéreos em torno de Taiwan, embora os Estados Unidos tenham dito que não esperam nenhuma escalada de Pequim.

“Não estou preocupado, mas estou preocupado que eles estejam fazendo tanto barulho. Mas não acho que eles vão fazer nada além do que estão fazendo”, disse o presidente Joe Biden na Base Aérea de Dover.

Taipé insistiu que nenhum avião ou navio chinês entrou em suas águas territoriais (até 12 milhas náuticas da costa) durante os exercícios de Pequim.

No entanto, os militares chineses divulgaram um vídeo na semana passada de um piloto gravando o litoral e as montanhas de seu cockpit, mostrando o quão perto eles chegaram da ilha.

A mídia chinesa diz que mísseis balísticos também foram disparados sobre a capital de Taiwan durante os exercícios.

A escala e a intensidade das manobras em Pequim, bem como a suspensão de sua cooperação com Washington em áreas como clima e defesa, provocaram indignação nos Estados Unidos e em outras democracias.

As autoridades de Pequim defenderam sua atitude nesta segunda-feira, 8, como “firme, contundente e apropriada” à provocação dos EUA.

“Nós apenas enviamos um aviso aos perpetradores”, disse o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, prometendo que a China “esmagará firmemente a ilusão das autoridades taiwanesas de conquistar a independência através dos Estados Unidos”.

