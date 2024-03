Superterça nos EUA pode consolidar Trump e Biden como candidatos

Na terra do Tio Sam, os pré-candidatos de cada partido disputam prévias em cada estado e território do país, elegendo um certo número de delegados

A data mais importante para decidir os concorrentes ao pleito eleitoral dos EUA é chamada de Superterça. Porém, o período decisivo que decide quem serão os candidatos está bem prevísivel, segundo os especialistas. Joe Biden e Donald Trump devem vencer a corrida pré-eleição.

O dia costuma ser bastante acirrado, principalmente no partido de oposição do atual governo. Com a liberação da Corte dos EUA, Trump ficou com o caminho livre para enfrentar o atual presidente norte-americano. O ex-chefe de Estado estava sendo julgado por atrapalhar o último processo eleitoral.

Na terra do Tio Sam, os pré-candidatos de cada partido disputam prévias em cada estado e território do país, elegendo um certo número de delegados. Quem tiver o maior número de delegados ao final do processo se torna o candidato do partido à Presidência. Os maiores colégios eleitorais são os da Califórnia e do Texas.

A concorrente de Trump para o pleito é Nikki Halei, ex-governadora da Califórnia do Sul e o principal adversário de Biden no Partido Democrata é Dean Phillips, ex-deputado dos EUA.

Os primeiros resultados devem ser conhecidos entre as 20h e as 23h desta terça-feira — as definições ficarão para as primeiras horas de quarta (6)