Square Enix, Gearbox, Sega, e mais se juntam a E3 2021

A evento deste ano apresentará empresas como a Square Enix, Gearbox, Bandai Namco Entertainment e Sega, junto com uma longa lista de outros grandes desenvolvedores de jogos.

A Konami, conhecida por jogos como PES e Metal Gear Solid, se retirou do evento em 30 de abril devido a conflitos de tempo com um “número de projetos-chave”. Mas outras empresas se intensificaram em seu lugar, a ESA confirmou hoje.

A Sony e a Electronic Arts não estarão presentes no E3 mais uma vez e optaram, como nos dois anos anteriores, por se concentrar em seus próprios eventos no final do ano.

A E3 2021 deveria acontecer pessoalmente no Centro de Convenções de L.A., mas a ESA optou por um evento mais “inclusivo”, a empresa anunciou em 6 de abril. Esta decisão foi presumivelmente devido à pandemia global em curso.

“A E3 2021 está preparada para continuar seu legado como o principal evento da indústria de videogames à medida que adicionamos novas editoras, patrocinadores e parceiros”, disse o presidente e CEO da ESA Stanley Pierre-Louis. “Mal podemos esperar para compartilhar mais detalhes sobre este evento virtual para audiências em todo o mundo”.

A E3 2021 está programada para acontecer no próximo mês, de 12 a 15 de junho.

