Sobe para 198 número de civis mortos na Ucrânia desde início da invasão russa

O ministro ucraniano da Saúde, Viktor Liashko, atualizou neste sábado (26) o número de civis mortos durante a invasão russa à Ucrânia. Ele contabiliza 198 pessoas mortas, entre elas três crianças, e mais de mil feridos desde o início dos ataques na quinta-feira (24).

“Infelizmente, de acordo com dados operacionais, 198 pessoas morreram nas mãos dos invasores, entre elas três crianças, e 1.115 ficaram feridas, das quais 33 são crianças”, escreveu Liashko nas suas redes sociais.

As forças de Vladimir Putin atacaram o centro de Kiev durante a madrugada deste sábado. As primeiras explosões em pontos periféricos da capital ucraniana foram relatadas por volta das 5h locais (meia-noite em Brasília). Segundo as forças ucranianas, um primeiro ataque ao coração da cidade foi repelido.