Sirenes voltam a tocar em Israel por possível ataque

A região é palco de conflitos há anos, mas desde que os ataques começaram no último sábado (7), já são mais de 2,3 mil mortes

Sob grandes conflitos desde o último sábado (7), quando o grupo Hamas, da Palestina, começou a atacar Israel por vias aéreas e terrestres, a região da Faixa de Gaza tem sido alvo de grandes tensões. E há pouco, os alarmes tocaram em Israel, que pediu para que moradores da região norte do país se abriguem.

De acordo com o monitoramento do país, ‘aeronaves hostis’ deram entrada no Líbano, rumo a Israel. Os militares não especificaram o tipo de aeronave, mas sabe-se que eles possuem drones e planadores.

Depois que o Hamas começou o ataque no sábado, Israel já respondeu, e assim, a cada dia que passa, sobe o número de mortos. Até agora, já são mais de 2,3 mil, sendo cerca de 1,1 mil palestinos e 1,2 mil israelenses.

Vários brasileiros esperam em Tel Aviv pelo resgate da operação de repatriação. O primeiro avião pousou em Brasília na madrugada de hoje, e um segundo voo deve chegar no Rio de Janeiro amanhã. Dois brasilerios que estavam em uma festa atacada pelo Hamas morreram, e uma segue desaparecida.