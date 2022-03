Satélite mostra ‘apagão’ na Ucrânia após invasão russa

Nesta terça (8), um depósito de petróleo foi alvo de um bombardeio na cidade de Tchernihiv, no norte da Ucrânia

São Paulo, SP

Imagens de satélite da Nasa mostram um dos impactos da guerra na Ucrânia no cotidiano do país, que ficou praticamente sem luz após a invasão russa, iniciada em 24 de fevereiro.

Registros da noite ucraniana feitos antes da guerra, em 6 de fevereiro, mostram diversos focos de luz nas maiores cidades, como a capital Kiev e Lviv, em um índice de luminosidade semelhante à dos vizinhos. Depois da invasão, na imagem desta segunda (7) o território ucraniano está quase inteiramente no escuro.

Restam alguns poucos pontos luminosos no mapa. Um deles é Kiev, mas as luzes na capital já não irradiam para seu entorno como antes. Lviv, próximo à fronteira com a Polônia e um dos principais pontos de saída de refugiados, praticamente está apagada na segunda imagem.

Efeito semelhante é visto na região de Zaporíjia, onde os russos tomaram controle da maior usina nuclear da Europa, e em Odessa, cidade estratégica em razão do seu porto no mar Negro.

Um ponto com menos variação é o Donbass, dentro do qual fica Donetsk, ao leste da Ucrânia. Com forte movimento separatista pró-Rússia, a região foi um dos estopins da guerra, depois que uma autointitulada república teve sua independência reconhecida por Putin, assim como a vizinha Lugansk.

Ataques das forças de Moscou têm mirado a infraestrutura ucraniana nessas quase duas semanas de conflito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesta terça (8), no décimo terceiro dia de conflitos, um depósito de petróleo foi alvo de um bombardeio na cidade de Tchernihiv, no norte da Ucrânia.