Rússia precisa aceitar cessar-fogo para fechar acordo, diz Ucrânia​

O residente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu a Putin seu país para sediar um encontro do russo com Volodimir Zelenski

Igor GielowIGO

Falando por videoconferência com deputados europeus, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, disse que as negociações com a Rússia avançaram e que há textos de acordos escritos por advogados dos dois lados em estudo.

Mas, para eles serem avaliados, a condição de Kiev é de que Moscou aceite um cessar-fogo.

Enquanto isso, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofereceu a Putin seu país para sediar um encontro do russo com Volodimir Zelenski, seu contraparte em Kiev.