Rússia: governo está aberto a negociações para possível troca de prisioneiros com os EUA

Kremlin manteve a porta aberta para contatos com os Estados Unidos sobre uma possível troca de prisioneiros que poderia envolver o repórter Evan Gershkovich do Wall Street Journal

Na terça-feira, o Kremlin manteve a porta aberta para contatos com os Estados Unidos sobre uma possível troca de prisioneiros que poderia envolver o repórter Evan Gershkovich do Wall Street Journal, mas reafirmou que tais negociações devem ser mantidas fora dos olhos do público. Questionado se as visitas consulares de segunda-feira a Gershkovich, que está atrás das grades em Moscou desde março sob acusações de espionagem, e a Vladimir Dunaev, um cidadão russo sob custódia dos EUA por acusações de crimes cibernéticos, poderiam anunciar uma troca de prisioneiros, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Moscou e Washington tocaram no assunto.

“Dissemos que houve certos contatos sobre o assunto, mas não queremos que sejam discutidos em público”, disse Peskov em teleconferência com repórteres. “Eles devem ser realizados e continuar em completo silêncio”, e acrescentou que “o direito legítimo aos contatos consulares deve ser assegurado por ambas as partes”.

A embaixadora dos EUA em Moscou, Lynne Tracy, foi autorizada na segunda-feira a visitar Gershkovich pela primeira vez desde abril.

Dunaev foi extraditado da Coreia do Sul pelas acusações de cibercrime dos EUA e está detido em Ohio. Diplomatas russos tiveram acesso consular a ele na segunda-feira pela primeira vez desde sua prisão em 2021, disse Nadezhda Shumova, chefe da seção consular da embaixada russa, em comentários divulgados pela agência de notícias Tass.

Estadão Conteúdo