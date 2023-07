Áreas de Sobradinho são recuperadas pelas equipes do GDF

Novacap, GDF Presente e Administração Regional têm executado trabalhos que beneficiam toda a comunidade da Vila Dnocs e comerciantes próximos

O moradores da Vila Dnocs e os comerciantes do Setor de Expansão Econômica de Sobradinho estão sendo beneficiados pelas melhorias feitas pelos órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF) na região. Recuperação do pavimento asfáltico, limpeza das ruas, manutenção de bueiros e troca da iluminação pública são alguns dos trabalhos executados nas últimas semanas.

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), a Administração Regional de Sobradinho e as equipes do Polo Norte do GDF Presente se uniram para levar benfeitorias que geram qualidade de vida e restabelecem a trafegabilidade da população.

Segundo a chefe da Divisão de Manutenção e Conservação de Vias (Dimav) da Novacap, Walquiria Marra, um rompimento da tubulação de águas pluviais provocou uma depressão no pavimento e, com isso, os comerciantes da principal via do Setor de Expansão tinham que lidar com alguns problemas nas pavimentação. “Havia uma depressão no asfalto que prejudicava os populares, em especial os comerciantes, por ser uma via de tráfego intenso, e gerava muita demanda. Agora conseguimos recuperar toda a marginal e estamos fazendo um grande restauro no asfalto da Vila Dnocs”, diz Marra.

“Intensificamos as ações nas últimas duas semanas, com a manutenção nas bocas de lobo e bueiros, trocamos toda a iluminação convencional nas vias principais pelas lâmpadas LED, cortamos o mato que estava alto, está sendo uma limpeza geral. Além disso, estamos reformando a quadra de areia e o campo de futebol”Sávio Souza, coordenador de Licenciamento e Obras da Administração Regional

“Estamos fazendo algumas intervenções nas duas regiões. Foi necessário fazer uma fresagem [remoção do pavimento antigo] na via e, em seguida, utilizamos 15 toneladas de material fresado para a implantação de uma nova capa asfáltica. Uma operação necessária que irá beneficiar muito quem transita por lá”, explica o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves.

Para o coordenador de Licenciamento e Obras da Administração Regional, Sávio Souza, os órgãos estão operando em um verdadeiro mutirão nas localidades para atender a uma demanda antiga da comunidade e os trabalhos foram além da correção asfáltica. “Intensificamos as ações nas últimas duas semanas, com a manutenção nas bocas de lobo e bueiros, trocamos toda a iluminação convencional nas vias principais pelas lâmpadas LED, cortamos o mato que estava alto, está sendo uma limpeza geral. Além disso, estamos reformando a quadra de areia e o campo de futebol”.

Souza explica que todos os trabalhos executados irão beneficiar a população de várias formas. “As limpezas nas ruas eliminam o risco de dengue, a manutenção asfáltica ajuda na melhoria da circulação das pessoas, a reforma no mobiliário possibilita que a população usufrua melhor os equipamentos públicos, além da iluminação mais clara, que deixa a comunidade mais segura”, completa.

Segundo a administração, os trabalhos que iniciaram na última semana de junho seguem até meados de julho.

Com informações da Agência Brasília