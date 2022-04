Rússia expulsa 45 diplomatas poloneses em retaliação a Varsóvia e os declara personas non grata

O premiê Mateusz Morawiecki, na quinta (7), disse que a Rússia precisa ser responsabilizada por “crimes monstruosos”

A Rússia declarou 45 diplomatas da Polônia personae non gratae e os expulsou, comunicou a chancelaria do país de Vladimir Putin nesta sexta-feira (8), segundo a agência russa Tass. A medida, disse a própria pasta, é uma forma de retaliação.

Varsóvia havia expulsado 45 diplomatas russos no final de março, acusando-os de espionagem. Moscou rejeitou as acusações e disse que a medida arruinava totalmente a relação bilateral entre os países, como chancelou na mais recente resposta.

“A responsabilidade por isso é inteiramente do lado polonês”, disse o Ministério das Relações Exteriores em nota. Os diplomatas terão até a próxima quarta (13) para deixar o território russo.

A Polônia é diretamente afetada pela guerra no Leste Europeu, em especial pelo enorme fluxo de refugiados ucranianos que recebe. Até aqui, foram 2,5 milhões. E as principais lideranças do país têm sido enfáticas nas críticas a Moscou.

O premiê Mateusz Morawiecki, na quinta (7), disse que a Rússia precisa ser responsabilizada por “crimes monstruosos” contra civis e defendeu a criação de uma comissão internacional par investigar crimes de guerra cometidos no atual conflito.

Já a chancelaria polonesa, em publicação feita nesta sexta, disse, entre outras coisas, que “não há mais tempo para hesitações e nenhuma possibilidade de voltar às relações normais com a Rússia”.