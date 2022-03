Rússia diz que abrirá corredores humanitários para cidades ucranianas hoje

Os corredores serão abertos às 10h, horário de Moscou (700 GMT) na capital Kiev, Kharkiv e Sumy, e estão sendo instalados a pedido de Macron

Militares da Rússia cessarão fogo e abrirão corredores humanitários em várias cidades ucranianas nesta segunda-feira, 7, disse o Ministério da Defesa, depois que os combates interromperam os esforços de evacuação no fim de semana e aumentaram as baixas civis da invasão russa.

Os corredores serão abertos às 10h, horário de Moscou (700 GMT) na capital Kiev, Kharkiv e Sumy, e estão sendo instalados a pedido pessoal do presidente francês Emmanuel Macron, disse o ministério.

Aqueles que deixarem Kiev serão transportados de avião para a Rússia, disse o ministério, acrescentando que usaria drones para monitorar a evacuação. “As tentativas do lado ucraniano de enganar a Rússia e todo o mundo civilizado são inúteis desta vez”, disse o ministério.

Efeitos

A invasão da Rússia foi condenada em todo o mundo, fez mais de 1,5 milhão de ucranianos fugirem para o exterior e desencadeou sanções abrangentes lideradas pelo Ocidente com o objetivo de prejudicar a economia russa.

Os preços do petróleo atingiram seus níveis mais altos desde 2008 no comércio asiático depois que o governo Biden disse que estava explorando a proibição de importações de petróleo russo. A Rússia fornece 7% da oferta global.

O Japão, que conta com a Rússia como seu quinto maior fornecedor de petróleo bruto, também está em discussão com os Estados Unidos e países europeus sobre a possibilidade de proibir as importações de petróleo russo, informou a Kyodo News na segunda-feira.

A Europa depende da Rússia para petróleo bruto e gás natural, mas se tornou mais aberta à ideia de proibir produtos russos, disse à Reuters uma fonte familiarizada com as discussões.

As forças russas estão convergindo para Kiev, uma cidade de 3 milhões de habitantes, mas enfrentaram forte resistência e sofreram pesadas perdas, segundo autoridades ucranianas.

O estado-maior das forças armadas da Ucrânia disse que as forças russas estão “começando a acumular recursos para o ataque a Kiev”, após dias de lento progresso em seu principal avanço sobre a capital, ao sul da Bielorrússia.

Encurralados

Pessoas esperam para embarcar em um trem de evacuação na estação central de Kiev em 5 de março de 2022. Dimitar DILKOFF / AFP

Cerca de 200 mil pessoas ficaram presas no porto de Mariupol, no Mar Negro, a maioria dormindo no subsolo para escapar de mais de seis dias de bombardeios das forças russas que cortaram alimentos, água, energia e aquecimento, segundo as autoridades ucranianas.

Cerca de metade das 400 mil pessoas na cidade deveriam ser evacuadas no domingo, 6, mas esse esforço foi abortado pelo segundo dia quando um plano de cessar-fogo entrou em colapso quando os lados se acusaram mutuamente de não parar de atirar e bombardear.

A mídia russa citou separatistas pró-Rússia dizendo que um terminal de petróleo em Luhansk estava pegando fogo após o que eles acreditam ter sido um ataque com mísseis ucranianos.

A Rússia chama a campanha lançada em 2 de fevereiro de 24 uma “operação militar especial”. Ele negou repetidamente atacar áreas civis e diz que não tem planos de ocupar a Ucrânia.

O número de civis mortos nas hostilidades na Ucrânia desde que a Rússia lançou a invasão foi de 364, incluindo mais de 20 crianças, disse a ONU no domingo, acrescentando que centenas ficaram feridas

