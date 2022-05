Rússia anuncia destruição de ‘grande’ carregamento de armas ocidentais para Ucrânia

Segundo a pasta, as armas estavam destinadas às forças ucranianas estacionadas no Donbass, no leste da Ucrânia

O Ministério russo da Defesa anunciou, neste sábado (21), que suas forças destruíram, usando mísseis de longo alcance, um grande carregamento de armas ocidentais no noroeste da Ucrânia. “Mísseis Kalibr de alta precisão e longo alcance, lançados do mar, destruíram um grande lote de armas e equipamentos militares perto da estação ferroviária de Malin, na região de Zhytomyr, enviados pelos Estados Unidos e por países europeus”, disse o ministério. Segundo a pasta, as armas estavam destinadas às forças ucranianas estacionadas no Donbass, no leste da Ucrânia, uma região de língua russa parcialmente controlada por separatistas pró-russos desde 2014 e que agora é palco de intensos combates. O governo de Vladimir Putin enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, afirmando que seu objetivo era “desnazificar” o país, que tem um governo pró-Ocidente, e proteger a população de língua russa. © Agence France-Presse