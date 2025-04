República Dominicana encerra buscas nos escombros de casa noturna com ao menos 124 mortos

Socorristas dominicanos encerraram, nesta quarta-feira (9), os trabalhos de resgate na casa noturna que desabou em Santo Domingo, com a extração dos que estimam ser os 20 últimos corpos encontrados entre os escombros.

O número oficial de mortos, 124, deve subir com a adição das vítimas fatais encontradas nas últimas horas na área de desastre.

Os familiares dos desaparecidos aglomeravam-se nos arredores da Jet Set, o estabelecimento que desabou na terça-feira durante um show do popular cantor de merengue Rubby Pérez, que faleceu no incidente.

Também dirigiam-se a hospitais e necrotérios à espera de notícias ou identificação de seus parentes. Uma lista com nomes de vítimas foi colocada sobre a lona de uma tenda de campanha, próxima de onde transportam os corpos.

“Estamos fazendo uma extração de 20 corpos que visualizamos e já temos 12 fora”, disse o general José Luis Frómeta Herasme, chefe do Corpo de Bombeiros do Distrito Nacional.

“Hoje concluímos os trabalhos de resgate, deixando limpo o ambiente”, afirmou.

De cima, é possível ver a estrutura com o enorme buraco que o teto colapsado deixou.

Mais de 300 socorristas trabalharam entre os escombros de tijolos, lâminas de zinco e barras de aço da casa noturna. Um guindaste de construção e martelos hidráulicos também foram usados.

Brigadistas de Porto Rico e Israel ajudaram nas operações.

– “Angústia e muita dor” –

O saldo de feridos mantém-se desde terça-feira em 150 e o chefe das operações, Juan Manuel Méndez, descartou a descoberta de sobreviventes.

“Até o momento, infelizmente, não resgatamos pessoas com vida”, relatou à imprensa. “Estamos e sempre vamos ter esperanças de que possam aparecer, mas até o momento não.”

Mercedes López tem um filho desaparecido. Disse à AFP sentir “angústia e muita dor”. “Não o encontramos nas listas nem nos hospitais”, contou ao se dirigir à tenda em busca de informações.

Larissa Minier espera novidades de seu irmão: “Temos a esperança de que Deus o vai tirar dali vivo”.

Um primeiro estrangeiro falecido foi confirmado. Segundo publicação do chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, no X, “infelizmente pelo menos um cidadão americano morreu” no desastre.

As autoridades habilitaram desde terça-feira bancos de sangue para receber doações.

– Voz do merengue –

Não há um balanço oficial sobre o número de espectadores do show de Rubby Pérez, uma das vozes mais emblemáticas do merengue com sucessos como “Volveré”, “Enamorado de Ella” e “Buscando tus besos”.

A casa noturna tem capacidade para 700 pessoas em mesas e cerca de 1.000 em pé.

Méndez disse que o corpo do cantor foi recuperado de madrugada. O governo prestará homenagem a ele no Teatro Nacional nesta quinta-feira.

A governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, também morreu no acidente. Assim como os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco.

Trata-se de uma das maiores tragédias da República Dominicana. Em 2023, morreram 38 pessoas numa explosão em San Cristóbal, próximo a Santo Domingo. Duas décadas antes, 136 detentos de uma prisão em Higüey, leste do país, faleceram em um incêndio.

