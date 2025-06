Reino Unido se compromete a alcançar meta de 5% do PIB em gastos de segurança

O Reino Unido se comprometeu a alcançar a meta estabelecida no âmbito da Otan de destinar 5% de seu PIB a gastos de segurança até 2035, anunciou nesta segunda-feira (23) o primeiro-ministro Keir Starmer, na véspera de uma cúpula da aliança militar do Atlântico Norte.

“Assumi destinar 5% do PIB à segurança nacional. Esta é uma oportunidade para aprofundar o nosso compromisso com a Otan e fomentar ainda mais o investimento na segurança e na resiliência da nação”, declarou o líder trabalhista.

Esse gasto se alinharia com o que se espera que se anuncie na reunião de dois dias da Otan em Haia, nos Países Baixos.

“Devemos navegar por esta era de incerteza radical com agilidade, rapidez e um sentido claro do interesse nacional para garantir a segurança dos trabalhadores e mantê-los a salvo”, disse Starmer.

O governo britânico disse que espera que os 32 aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) concordem em gastar ao menos 3,5% do PIB em necessidades militares fundamentais até 2035, e 1,5% em elementos mais amplos relacionados com a segurança, como cibersegurança e infraestrutura.

O acordo de compromisso se insere dentro dos desejos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem apelado repetidamente aos aliados para aumentarem drasticamente os gastos em defesa.

O secretário-geral da Otan, Mark Rutte, opinou que gastar 5% em defesa e segurança é essencial para dissuadir a ameaça da Rússia.

Starmer havia prometido em fevereiro aumentar o gasto em defesa do Reino Unido para 2,5% do PIB até 2027, e para 3% em algum momento no princípio da década de 2030.

