Reino Unido: Nadhim Zahawi é nomeado novo ministro das Finanças

No Reino Unido, Nadhim Zahawi foi apontado como novo ministro das Finanças no fim da tarde desta terça-feira, 5, substituindo Rishi Sunak após sua renúncia. O anúncio foi comunicado pela Downing Street, após aprovação pela rainha. Michelle Donelan passou à frente da Secretária do Estado para Educação, então ocupada por Zahawi. Enquanto a pasta para Saúde e Assistência Social ficará a cargo de Steve Barclay, depois de Sajid Javid também renunciar à posição. As movimentações se dão em meio as dificuldades do premiê Boris Johnson em manter seu governo, diante das recentes acusações e críticas sobre falta de confiança pública. Há pouco, os enviados comerciais do primeiro ministro no Quênia, Theo Clarke, e no Marrocos, Andrew Murrison, também renunciaram a seus cargos. Estadão Conteúdo