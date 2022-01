Reino Unido: Johnson recebe resultado de investigação sobre festas que frequentou

O relatório será publicado e o primeiro-ministro discursará no Parlamento sobre o documento nesta segunda-feira, 31

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, recebeu o tão esperado relatório com resultados de uma investigação sobre festas frequentadas pelo líder britânico durante o auge das restrições à mobilidade para conter a covid-19. As descobertas mais graves, no entanto, foram retiradas do documento, à espera de uma apuração policial.

O Gabinete do governo disse que a funcionária pública Sue Gray “forneceu uma atualização sobre suas investigações a respeito do primeiro-ministro”. O relatório será publicado e o primeiro-ministro discursará no Parlamento sobre o documento nesta segunda-feira, 31, de acordo com as autoridades.

Algumas das informações de Sue Gray, contudo, foram retidas a pedido da polícia, que investiga se as quase 20 reuniões que ela investigou violaram as leis de combate à covid-19.

Alegações de que Johnson e sua equipe desrespeitaram as restrições impostas ao país para conter a propagação do coronavírus causaram indignação pública, levaram alguns parlamentares conservadores a pedir a renúncia de Johnson e desencadearam intensas lutas internas dentro do partido governista.

Boris Johnson negou irregularidades pessoais e disse que não tem “absolutamente nenhuma intenção” de renunciar.

Estadão Conteúdo