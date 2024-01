Reino Unido alerta sobre ‘frota fantasma’ russa para evitar sanções ocidentais

Quanto a essa questão, “o Reino Unido e seus aliados devem tomar medidas decisivas”, indica a comissão

Apesar da cooperação do Ocidente para impor sanções à Rússia pela invasão da Ucrânia, Moscou incrementou os meios para evitá-las, sobretudo graças a uma “frota fantasma de petroleiros”, segundo um relatório parlamentar do Reino Unido publicado nesta quarta-feira (31, noite de terça em Brasília).

“Estamos preocupados pelas provas cada vez mais numerosas de que a Rússia pôde se esquivar das sanções, sobretudo por meio de países terceiros e de frotas fantasmas de petroleiros”, assinalou a comissão de Assuntos Europeus da Câmara dos Lordes, encarregada de redigir o informe.

Quanto a essa questão, “o Reino Unido e seus aliados devem tomar medidas decisivas”, indica a comissão.

Os países ocidentais adotaram muitas sanções para minar as receitas que a Rússia obtém do petróleo, incluindo um embargo petroleiro, um teto aos preços do petróleo russo, a proibição imposta às empresas radicadas em países da União Europeia, do G7 e na Austrália de oferecer serviços para o transporte marítimo (comércio, frete, transportadoras, seguros, etc.) e um mecanismo similar para os produtos petrolíferos.

Para evitar essas sanções, Moscou reduziu sua dependência dos serviços marítimos ocidentais e construiu uma “frota fantasma” de cargueiros, comprando barcos velhos aos quais oferece seus próprios serviços de seguro, indica o informe.

Segundo a Kiev School of Economics (KSE), “179 petroleiros cheios da frota fantasma russa partiram de portos russos em novembro de 2023”.

Em outubro desse ano, foram exportados cerca de 2,3 milhões de barris diários de petróleo e 800.000 barris diários de produtos petrolíferos graças a essa frota fantasma, indicou a KSE em seu informe “Russian Oil Tracker”, publicado em dezembro de 2023.

Ademais, o informe parlamentar aponta as “lacunas e falhas por causa das divergências entre os regimes de sanções, o que enfraquece sua eficácia” e insta a “limitá-las o máximo possível”.

