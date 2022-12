Rei Charles 3º anuncia novos títulos para a família real

O rei Charles 3º anunciou novos títulos para a família real, além da data para a comemoração de seu aniversário

SÃO PAULO, SP

O rei Charles 3º anunciou nesta quarta-feira (21) novos títulos para a família real, além da data para a comemoração de seu aniversário, mais conhecido como Trooping the Colours. Com isso, a princesa Kate Middleton, o príncipe William e a rainha consorte Camilla Parker-Bowles receberam novos títulos.

A nora do rei foi oficialmente nomeada a nova coronel honorária da Guarda Irlandesa, enquanto seu filho foi nomeado coronel da Guarda Galesa. Por sua vez, a esposa atuará como coronel da Guarda Granadeiro, posto ocupado pelo príncipe Andrew anteriormente.

Apesar de o aniversário do rei Charles 3º ser em novembro, o palácio divulgou que a sua comemoração será feita no dia 17 de junho de 2023. Como apontou o Page Six, a escolha deve ter levado em consideração o “melhor tempo” – na época, é verão – para celebrar o 75º aniversário.

O desfile pretende apresentar mais de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, como informou o Palácio de Buckingham. Isso porque o evento de aniversário também celebra as forças armadas.

O Trooping the Colours ocorrerá seis semanas após a coroação do rei Charles 3º. Segundo o Daily Mail, o monarca tem a intenção de convidar o filho Harry e sua esposa, Meghan Markle, apesar dos conflitos nos últimos meses e do documentário da Netflix.

“Harry é seu filho e Sua Majestade sempre o amará. Embora as coisas estejam difíceis no momento, a porta sempre estará entreaberta”, confirmou uma fonte ao jornal.