Quênia promete missão ao Haiti, onde incerteza ronda formação de novo governo

A atualização também vem a público apenas um dia após a chancelaria em Nairóbi anunciar a suspensão do envio de seus mil homens

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Em um vaivém de informações que transcorre durante um dos momentos mais dramáticos vividos pelo Haiti, o presidente do Quênia, William Ruto, afirmou na tarde desta quarta-feira (13) que seu país enviará uma missão policial à nação caribenha em breve.

A informação foi compartilhada pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, que falou com Ruto por telefone. De acordo com ele, o presidente queniano disse que as forças seriam enviadas assim que algum conselho de transição seja constituído para governar o país.

A atualização também vem a público apenas um dia após a chancelaria em Nairóbi anunciar a suspensão do envio de seus mil homens.

O país africano assumiu perante a ONU a responsabilidade de liderar uma missão multinacional para ajudar a polícia nacional haitiana a combater as gangues armadas e proteger a infraestrutura urbana.

Mas, aprovada em outubro passado pelo Conselho de Segurança –com apoio do Brasil–, a missão até hoje não foi colocada de pé.

Diversos fatores pesaram para o seu atraso, sendo um deles a resistência do Supremo do Quênia em autorizar o envio dos homens sugerido pelo governo do país. Também entrou nessa equação a dificuldade de conseguir policiais suficientes para serem enviados, quadro que poderia mudar após o Benin afirmar recentemente que estaria disposto a enviar 2.000 homens para o Haiti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A crise escalou no início desta semana com a renúncia do premiê Ariel Henry –que, no mais, tampouco havia sido eleito para o cargo.

Ele assumiu a gestão do país, há muito em crise, após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 2021. As investigações sobre o caso ainda estão em andamento e tiveram como um dos últimos desdobramentos a revelação de que a viúva de Moïse é uma das acusadas pelo crime.

Ainda nesta quarta-feira, um porta-voz da ONU anunciou que todos os funcionários não essenciais da organização vão deixar o Haiti devido ao que descreveu como uma “situação de segurança volátil”.

Movimento semelhante foi feito nos últimos dias pelas diplomacias de Washington e da União Europeia. A Embaixada do Brasil, ainda que tenha congelado seu atendimento consular por tempo indeterminado, por ora não avaliar retirar seu pessoal diplomático.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Há anos a situação de violência no Haiti se agrava paulatinamente com a atuação de gangues armadas que dominam a maior parte da capital do país, Porto Príncipe.

O quadro se agravou com a morte de Moïse, quando figuras como o ex-policial Jimmy Chérizier, conhecido como “Barbecue” e líder da coalizão de gangues G9, ganharam projeção e ocuparam o vácuo no poder.

Um dos dilemas é o de que, mesmo com a predisposição queniana de liderar a missão multinacional e de enviar seus homens, há muitas incertezas sobre a formação de um conselho presidencial de transição.

Partidos políticos se esforçaram ao longo desta quarta-feira, segundo reportagem da agência de notícias AFP, para pactuar a composição do grupo, mas são muitos os embates, mesmo dentro das próprias coalizões. Há mais de cem partidos políticos no Haiti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tarefa é complicada pelo curto prazo exigido pela comunidade internacional –48 horas, segundo os Estados Unidos– e a necessidade de distribuir os sete membros do Conselho entre partidos políticos diferentes e o setor privado.

Mas a maioria destes partidos ainda não apresentou candidatos. Apenas uma coalizão, EDE/RED/Compromisso Histórico, próxima do ex-presidente Moïse, apresentou como sua representante a ex-ministra de Mulheres, Marie Ghislaine Mompremier.

A escolha é mais complicada nas fileiras do coletivo 21 de dezembro, do agora ex-premiê Ariel Henry, que está dividido sobre quem deve ser o candidato. A maioria elegeu o ex-deputado Vikerson Garnier, mas alguns membros se opuseram ao seu nome.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo relato da agência Reuters em Porto Príncipe, os haitianos seguiram com suas atividades nesta quarta-feira, com os moradores comprando produtos de vendedores de rua e coletando água potável em recipientes para levar para casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Havia pouco sinal de atividade visível de gangues e nenhum novo ataque relatado a infraestruturas-chaves ou edifícios do governo.

No entanto, Barbecue, que já havia ameaçado derrubar Henry e mesmo expulsar os membros da possível missão multinacional ligada à ONU, disse “dispensar” o conselho de transição, informou o Miami Herald, um dos principais jornais que atua na cobertura sobre o Haiti.