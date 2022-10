Quem é Rishi Sunak, o novo primeiro-ministro do Reino Unido

Após conquistar o voto da maioria dos membros do Partido Conservador do Reino Unido,Rishi Sunak, 42, será o novo primeiro-ministro britânico

SÃO PAULO, SP

Após conquistar o voto da maioria dos membros do Partido Conservador do Reino Unido,Rishi Sunak, 42, será o novo primeiro-ministro britânico. Assim, torna-se o sétimo político a assumir o cargo em 25 anos no país europeu -com a responsabilidade de acalmar a turbulência que, em menos de quatro meses, derrubou dois de seus antecessores e colegas de legenda.

Em uma reviravolta também de âmbito, Sunak conquista o cargo com capital político renovado depois de perder corrida semelhante para Liz Truss. Não que a tradicional polidez britânica tenha permitido que o novo líder celebrasse a derrocada de sua adversária -a agora ex-primeira-ministra renunciou ao cargo após o fiasco de seu plano econômico, área em que Sunak é especializado.

Sua vitória foi cravada, ainda, pelo recuo de dois candidatos à liderança interna. Penny Mordaunt, secretária da Defesa no governo de Theresa May e atual líder cabeça do partido dentro do Parlamento, não conseguiu angariar apoio necessário para seguir na disputa.

E Boris Johnson, ex-premiê que caiu em desgraça após uma série de escândalos que também culminaram em sua renúncia, chegou a ensaiar um retorno ao poder -sua popularidade superava a de Truss- mas também abandonou a corrida no último domingo.

Com ascendência indiana, Sunak é um nome relativamente novo no xadrez político britânico. Ele foi eleito ao Parlamento pela primeira vez apenas em 2014. No referendo de 2016, apoiou o brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, oficializada por Boris Johnson em janeiro de 2020. Em 2019, quando Boris chegou ao poder, Sunak foi indicado ao cargo de secretário do Tesouro e, no ano seguinte, assumiu a pasta das Finanças do governo.

No início da pandemia, a popularidade de Sunak foi às alturas, quando coube a ele anunciar um pacote de socorro de 350 bilhões de libras. Mas a boa onda durou pouco. Ainda em 2020, ela foi abalada quando ele foi a uma festa em Downing Street, ao lado de Boris, violando as regras do lockdown imposto para conter o avanço da Covid-19.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Multado pela Polícia Metropolitana de Londres, assim como Boris, emitiu comunicado em que fez um pedido de desculpas “sem reservas”. “Entendo que, para figuras em cargos públicos, as regras devem ser aplicadas com rigor para manter a confiança da população. Respeito a decisão tomada e paguei a multa.”

Os pais de Sunak são um médico e uma farmacêutica. Seus avós, naturais de Punjab, estado da Índia na fronteira com o Paquistão. O filho, que chegou a trabalhar como garçom em um restaurante indiano durante as férias de verão, é hoje um dos políticos mais ricos do Reino Unido.

A fortuna de Sunak e Akshata Murty -sua esposa, filha de um bilionário indiano do ramo da tecnologia- é estimada em cerca de 730 milhões de libras (R$ 4,3 bilhões). O montante é equivalente a mais que o dobro dos bens pessoais do rei Charles 3º e da rainha-consorte, Camilla Parker-Bowles, avaliados em cerca de 350 milhões de libras (R$ 2,1 bilhões).

Sunak estudou em Oxford e em Stanford, duas das mais prestigiadas universidades do Reino Unido e dos EUA, respectivamente.