Quem é Cilia Flores, primeira-dama da Venezuela que chamou a atenção em encontro com Lula e Janja

Cilia Flores, a primeira-dama da Venezuela, ganhou destaque nesta segunda-feira (29) ao acompanhar o marido em visita oficial ao Brasil. No Palácio do Planalto, ela posou ao lado do presidente e da primeira-dama brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva e Janja Silva, além de comparecer a solenidades oficiais. No almoço desta segunda, ela foi homenageada com Nicolás Maduro.

Nas redes sociais, a presença de Cilia no encontro dos dois líderes chamou a atenção, até por conta do look discreto, em tons de cinza com uma calça preta social. A comparação com Janja, que usava um vestido azul mais solto, foi um dos motivos para comentários na web.

Apesar de pouco falada no Brasil, Cilia é conhecida por ser um dos nomes mais populares da política na América Latina, que iniciou seus passos como deputada da Assembleia Nacional da Venezuela, em 2000.

Ali, ela recebeu o apelido de “primeira combatente”. Depois, Cilia foi reeleita deputada em 2005 e liderou a presidência da Assembleia entre 2006 e 2011.

Em 2012, ela foi nomeada procuradora-geral da Venezuela, reforçando sua influência na política local. Um ano depois, casou-se com Nicólas Maduro. Os dois se relacionavam desde a década de 1990, quando ela era advogada do então presidente Hugo Chávez.



Conectava à figura do ex-líder venezuelano, Cilia auxiliou Chávez em ações atreladas a golpes de estado. Em 2002, por exemplo, ela presidia o Comando Político da Revolução Bolivariana e fazia parte do Comando Tático para a Revolução.

Conhecida por sua personalidade forte, Cilia tem mais de 150 mil seguidores em seu perfil no Instagram, onde compartilha imagens de eventos oficiais, onde reforça sua imagem ligada ao social do país vizinho do Brasil.