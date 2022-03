Putin tem câncer terminal no intestino, diz jornal britânico

De acordo com fontes americanas, ele pode estar atacando a Ucrânia para deixar um legado, já que sabe que está morrendo

Segundo relatórios de inteligência do Pentágono e da Ucrânia, citados pelo “Daily Star”, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de 69 anos, tem câncer de intestino em estado terminal.

As suposições quanto ao “rosto inchado” do presidente é de que ele esteja fazendo tratamento com medicamentos quimioterápicos ou esteróides.

Conforme dizem fontes norte americanas, a expressão carrancuda de Putin sinaliza que ele está em constante dor. De acordo com elas, isso pode ter deixá-lo mais agressivo ou, ainda, ele pode estar atacando a Ucrânia para deixar um legado, já que sabe que está morrendo.

Analistas estudam o presidente russo e acreditam que ele está gravemente doente, disse um ex-oficial de inteligência militar que agora trabalha no Pentágono.

“No passado, vimos ele sorrir, mas em 2022 há poucas fotos dele parecendo feliz”, declarou a fonte.

“Seu olhar sugere que ele está com dor e nosso pessoal sugere que seu olhar de raiva é provavelmente o resultado de ele estar vivendo em agonia. Nosso pessoal acredita que ele esteja doente. E ele está preocupado com a Covid, pois mantém sua equipe à distância”, acrescentou.