Putin ironiza xingamento de Biden

Biden proferiu os insultos na quarta-feira, durante um ato público de arrecadação de fundos na Califórnia

O presidente russo, Vladimir Putin, fez comentários sarcásticos nesta quinta-feira (22) sobre as declarações de seu contraparte americano, Joe Biden, que o chamou de “filho da puta louco”.

Putin, que afirmou que considerava que a reeleição de Biden seria melhor para a Rússia do que a volta ao poder de Donald Trump, comentou, em uma entrevista à TV: “[Biden] evidentemente não pode me dizer: Volodya, ótimo, obrigado [pelo apoio], me ajudou muito”, referindo-se ao diminutivo de Vladimir.

Biden proferiu os insultos na quarta-feira, durante um ato público de arrecadação de fundos na Califórnia.

“Temos um filho da puta louco como esse sujeito, Putin, e outros, e sempre temos que nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima”, disse Biden no evento realizado em San Francisco, acompanhado por um pequeno grupo de jornalistas.

Em inglês, Biden usou as três letras “SOB” (FDP), abreviatura de “son of a bitch”, “filho da puta” em português.

O destempero de Biden se segue a outras ocasiões em que chamou o presidente russo de “açougueiro” e “criminoso de guerra”, após ordenar a invasão da Ucrânia, em 2022.

Ainda na quarta-feira, o porta-voz do Kremlin qualificou as declarações de “imensa vergonha”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É uma imensa vergonha para […] os Estados Unidos. Se o presidente deste país usa este vocabulário, é inevitavelmente vergonhoso”, declarou o porta-voz, Dmitri Peskov.

© Agence France-Presse