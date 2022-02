Putin está disposto a enviar delegação a Minsk para negociar com Ucrânia

Minsk já foi a cidade que recebeu anteriormente negociações e acordos de paz entre os dois países. Zelenski tentou falar com Putin

O presidente Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação para Minsk, capital de sua aliada Belarus, para negociações com a Ucrânia – anunciou seu porta-voz, Dmitri Peskov, nesta sexta-feira (25).

“Vladimir Putin está disposto a enviar uma delegação russa de alto nível para Minsk para negociações com uma delegação ucraniana”, disse Peskov a agências russas de notícias.

Minsk já foi a cidade que recebeu anteriormente negociações e acordos de paz entre os dois países.

Belarus também serviu como ponto de partida para tropas russas que entraram na Ucrânia na quinta-feira com destino a Kiev.

Até agora, o governo russo se negou a participar de negociações com a Ucrânia, apesar dos inúmeros pedidos do presidente Volodimir Zelenski antes do início da invasão russa.

Zelenski havia dito, horas antes da ofensiva começar, que tentou em vão falar com Putin.

Nesta sexta-feira, o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, disse que a Rússia estava disposta a negociar se a Ucrânia “depuser as armas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse