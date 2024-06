Putin: entrega de armas ocidentais à Ucrânia é um ‘passo muito perigoso’

O presidente russo, Vladimir Putin, alertou nesta quarta-feira (5) que a entrega de armas ocidentais à Ucrânia, em conflito com a Rússia há mais de dois anos, constitui um “passo muito perigoso”, especialmente se aqueles que as enviam também “controlarem” a sua utilização.

“Entregar armas em zona de guerra é sempre ruim. Ainda mais se aqueles que as entregam não só entregam armas, mas também as controlam. Esse é um passo muito sério e muito perigoso”, declarou Putin em uma coletiva de imprensa com veículos estrangeiros em São Petersburgo.

Várias potências ocidentais, incluindo os Estados Unidos, autorizaram recentemente que a Ucrânia utilize, sob certas condições, as armas que lhe foram entregues para atacar o território russo.

© Agence France-Presse