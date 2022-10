Putin assina decreto e diz que maior usina nuclear da Europa é russa

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de terem atacado a central nos últimos meses. O diretor da usina, Igor Murashov, foi preso na sexta

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta quarta-feira (5) um decreto para apropriar a usina nuclear de Zaporizhzhia, que fica no sul da Ucrânia e é a maior do tipo na Europa.

“O governo deve garantir que as instalações nucleares da usina […] sejam aceitas como propriedade federal”, diz o decreto, publicado dias antes de uma possível visita à Rússia do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA).Rafael Grossi, chefe da AIEA, disse que iria à área para discutir a implementação de uma zona de proteção em torno da usina ucraniana. As forças de Moscou ocupam Zaporizhzhia desde março, com relatos de bombardeios e sucessivos cortes de energia na região.

Rússia e Ucrânia se acusaram mutuamente de terem atacado a central nos últimos meses. O diretor da usina, Igor Murashov, foi preso na sexta-feira (30) pela Rússia e libertado três dias depois, em território ocupado pelo Exército ucraniano.

O decreto de Putin foi assinado após a Rússia anexar quatro regiões da Ucrânia: Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia -onde fica a usina de mesmo nome. Mais cedo neste mês, o país organizou referendos nas regiões para consultar se os moradores dos locais desejavam se juntar ao país. A Ucrânia e aliados ocidentais consideraram essas consultas “fraudulentas”.