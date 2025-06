Protesto após prisão de Cristina Kirchner dá trégua em batalhas internas e une peronismo na Argentina

DOUGLAS GAVRAS

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS)

A multidão ocupa a praça de Maio e começa a cantar “Vamos a volver” (vamos voltar, em espanhol), canção que marcou a volta do peronismo ao poder em pleito no qual Cristina Kirchner foi eleita vice-presidente, mas agora sem ela presente.

Em prisão domiciliar, em seu apartamento a cerca de 2,5 km dali, Cristina participou da manifestação em sua homenagem nesta quarta-feira (18) de forma remota -primeiro, com uma mensagem gravada que ecoou por alto-falantes espalhados pela praça, e depois ao vivo, em uma chamada telefônica.

Em seu primeiro discurso desde a confirmação da sua condenação a seis anos de prisão feita pela Suprema Corte argentina há pouco mais de uma semana, ela pediu união e organização da militância para resolver “os verdadeiros problemas do país”, enquanto cumpre a sentença pelo caso Vialidad.

O ato havia sido pensado como uma marcha desde a casa de Cristina Kirchner, no bairro Constitución, até a sede dos tribunais da avenida Comodoro Py, em Retiro, onde a peronista deveria se apresentar diante dos juízes nesta quarta. A Justiça, no entanto, antecipou-se, aceitando o pedido feito pela defesa da ex-presidente para cumprir a pena em casa e evitando que ela precisasse ir até a corte.

O evento, então, foi reorganizado como uma manifestação em que as diferentes correntes do peronismo e apoiadores de Cristina se encontraram em frente à Casa Rosada, sede do Executivo. Em seu discurso,

Cristina também afirmou que o modelo de Javier Milei estava falhando e convocou seus apoiadores a se unirem com mais força.

“Podem me trancar, mas não podem trancar todo o povo argentino. Se diziam que eu estava liquidada, que me deixassem competir [as eleições regionais de setembro, que ela pretendia concorrer como deputada na província de Buenos Aires]”, continuou Cristina.

“Não sei o que o futuro imediato reserva para mim, não tenho bola de cristal. Mas já vivi uma ditadura que fez desaparecer 30 mil companheiros, vi tentativas de saquear o país, vivi o sacrifício de Néstor [seu marido e que presidiu a Argentina antes dela] e também uma tentativa de assassinato. A verdade é que nada me faltou nestes anos. E apesar de tudo, estou aqui.”

O ato reuniu diferentes correntes do peronismo que viviam uma batalha interna na oposição a Milei, como o ex-ministro da Economia Sergio Massa (que perdeu para o libertário as eleições em 2023) e o ativista Juan Grabois.

Com a confirmação da condenação, Cristina também perdeu o direito de se candidatar, a menos que receba um indulto presidencial. Com ela fora do jogo, a negociação eleitoral deve tomar conta da agenda agora, já que as listas devem ser fechadas em um mês. Isso exigirá diálogo entre as diferentes correntes do peronismo.

Os apoiadores mais radicais consideraram a marcha uma despedida da posição de destaque de Cristina, enquanto outros a viram como um ponto de saída para reestruturar o campo político, com a ex-presidente liderando este novo processo.

A prisão de Cristina reuniu líderes do peronismo em um momento incomum. Uma proposta de unidade emergiu, com uma visão clara de se opor aos libertários. Contudo, havia desentendimentos sobre como alcançar esse objetivo.

Cristina não pode deixar seu apartamento, o que limita sua influência, mas seu filho, Máximo Kirchner, e outros líderes de sua agrupação política devem tentar manter o kirchnerismo relevante.

O peronismo tem acumulado resultados eleitorais negativos, e o que ocorrer na província de Buenos Aires, em setembro, e nas eleições legislativas nacionais, em outubro, será crucial para medir a posição da força política. Os resultados de 2025 serão vitais para entender como se formará uma oposição a Javier Milei.