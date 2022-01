Procuradora intima filhos de Trump em processo sobre manobras financeiras ilegais

Os advogados da família, porém, tentavam impedir os depoimentos de Trump e de seus filhos Donald Jr., 44 e Ivanka, 40

A Procuradoria-Geral do estado de Nova York intimou os dois filhos mais velhos do ex-presidente americano Donald Trump a prestarem depoimento sobre uma investigação que apura supostas manobras financeiras ilegais por parte da Trump Organization, conglomerado que reúne vários negócios da família.

A informação foi revelada nesta segunda-feira (3) pelo jornal The New York Times, com base na abertura do processo. Em dezembro, a publicação já havia noticiado que a procuradora-geral, Letitia James, intimara o ex-presidente a prestar depoimento até o próximo dia 7.

Os advogados da família, porém, tentavam impedir os depoimentos de Trump e de seus filhos Donald Jr., 44 e Ivanka, 40. O terceiro filho mais velho do republicano, Eric Trump, 37, já foi interrogado pela procuradoria em outubro de 2020.

Os advogados da família do ex-presidente acusam James -que é filiada ao partido Democrata- de agir com motivações políticas ao conduzir as investigações.

O argumento ganhou força quando a procuradora-geral anunciou, em outubro, que concorreria às primárias democratas para o governo de Nova York; semanas depois, ela desistiu da candidatura.

James também conduziu uma investigação que apurava supostos assédios sexuais cometidos pelo ex-governador do estado, o democrata Andrew Cuomo. A constatação de que ele havia assediado 11 mulheres ocasionou a renúncia do político, até então um dos principais nomes do partido.

No processo envolvendo a família Trump, os investigadores suspeitam que o ex-presidente aumentou, ilegalmente, o valor de seus ativos para garantir vantagens em empréstimos bancários, ao mesmo tempo em que diminuiu em outras ocasiões para reduzir seus impostos.