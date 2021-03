Príncipe William é eleito homem careca mais sexy do mundo

De acordo com o The Sun, William deixou para trás celebridades como Mike Tyson, 54, que recebeu 8,8 milhões de menções e Jason Statham, 53, com 7,4 milhões de citações na internet

O príncipe William, 38, acaba de ganhar um título inusitado e que não está relacionado à realeza. O herdeiro do trono britânico foi eleito o homem careca mais sensual do mundo. De acordo com pesquisa que usou o Google como base, ele foi descrito como “sexy”, “atraente” ou “quente” 17,6 milhões de vezes online, citado em blogs, relatórios e páginas encontradas no buscador.



De acordo com o The Sun, William deixou para trás celebridades como Mike Tyson, 54, que recebeu 8,8 milhões de menções e Jason Statham, 53, com 7,4 milhões de citações na internet. O boxeador e o ator de “Carga Explosiva” ocuparam a segunda e terceira colocações, respectivamente.



O presidente russo, Vladimir Putin, 68, perdeu uma posição entre os dez primeiros, com 2,2 milhões de registros. Já o astro de Star Trek, Patrick Stewart, 80, recebeu 1,1 milhão de menções associadas a palavra “sexy” online.

Conheça os dez primeiros colocados:

Príncipe William – 17.6 milhões

Mike Tyson – 8.8 milhões

Jason Statham – 7.4 milhões

Pitbull – 5.4 milhões

Michael Jordan – 5.3 milhões

Floyd Mayweather – 4.3 milhões

John Travolta – 3.8 milhões

Bruce Willis – 3.3 milhões

Dwayne Johnson – 2.6 milhões

Vin Diesel – 2.3 milhões

