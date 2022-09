Príncipe Harry chega sozinho a Balmoral após morte da rainha Elizabeth 2ª

Kate Middleton também não está em Balmoral. Segundo diversos veículos britânicos, a duquesa de Cambridge não viajou

O príncipe Harry chegou a Balmoral, na Escócia, após o anúncio da morte da rainha Elizabeth 2ª nesta quinta-feira (8), aos 96 anos. Harry chegou ao Castelo de Balmoral sem a mulher, Meghan Markle. Ela está em Londres e deve se juntar ao restante da família real nos próximos dias.

Horas antes, o príncipe William foi visto entrando no Castelo de Balmoral dirigindo um carro que levava também o príncipe Andrew e o príncipe Edward, filhos da rainha, e Sophie, condessa de Wessex, mulher de Edward. Eles chegaram pouco antes do anúncio da morte da monarca. Já o príncipe Charles, segundo a BBC, já estava no local.

Kate Middleton também não está em Balmoral. Segundo diversos veículos britânicos, a duquesa de Cambridge não viajou com William e permaneceu em Windsor com os três filhos. George, 9 anos, Charlotte, 7, e Louis, 4, iniciaram um novo ano letivo nesta quinta na Lambrook School. Em meio às notícias sobre a saúde da rainha, Kate buscou os herdeiros mais cedo na escola, de acordo com o jornal Mirror.