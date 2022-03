Primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia chegam a Kiev

“Devemos parar esta tragédia que se desenrola no Leste o mais rápido possível” escreveu Morawiecki no Facebook

Os primeiros-ministros polonês, tcheco e esloveno chegaram a Kiev nesta terça-feira(15) de trem para reafirmar o “apoio inequívoco” da UE à Ucrânia, anunciou o chefe de governo polonês, Mateusz Morawiecki.

“Devemos parar esta tragédia que se desenrola no Leste o mais rápido possível. É por isso que, juntamente com o vice-primeiro-ministro (polonês) Jaroslaw Kaczynski, e os primeiros-ministros Petr Fiala (tcheco) e Janez Jansa (esloveno), estamos em Kiev”, escreveu Morawiecki no Facebook.

Cinegrafista da Fox News morre enquanto cobria a guerra na Ucrânia

Um cinegrafista da Fox News, Pierre Zakrzewski, morreu na Ucrânia, informou a rede americana nesta terça-feira (15). Zakrzewski morreu e seu colega, Benjamin Hall, ficou ferido quando seu veículo foi atingido pelo fogo em Horenka, nos arredores de Kiev, na segunda-feira, disse a CEO da Fox News Media, Suzanne Scott, em um comunicado.

Hall, um britânico que trabalha como correspondente do Departamento de Estado da emissora, continua hospitalizado na Ucrânia, disse Scott.

De acordo com um veículo ucraniano, The Kyiv Independent e Repórteres Sem Fronteiras, a jornalista ucraniana Oleksandra Kuvshinova também foi morta no mesmo incidente.

O primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, disse estar “profundamente assustado e entristecido” com a morte de Zakrzewski, que tinha nacionalidade irlandesa, e sua colega. “Meus pensamentos estão com suas famílias, amigos e colegas jornalistas”, escreveu Martin no Twitter. “Condenamos esta guerra indiscriminada e imoral da Rússia contra a Ucrânia”, acrescentou.

Zakrzewski, que morava em Londres, trabalhava na Ucrânia desde fevereiro. “Pierre era um fotógrafo de zona de guerra que cobriu de perto diversos eventos internacionais para a Fox News do Iraque ao Afeganistão passando pela Síria durante sua longa permanência conosco”, completou Scott. “Sua paixão e talento como jornalista eram incomparáveis”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fox News explicou que Zakrzewski desempenhou um “papel fundamental” na retirada dos associados freelancers afegãos da rede e suas famílias para fora do país após a retirada dos EUA.

Acrescentou que ele recebeu um prêmio “Unsung Hero” na premiação anual Spotlight Awards de funcionários da empresa, em dezembro.

No domingo, um jornalista dos Estados Unidos foi morto a tiros e outro ferido em Irpin, subúrbio de Kiev próximo ao front de guerra. A região tem testemunhado algumas das mais ferozes batalhas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

O vídeo-documentarista Brent Renaud, de 50 anos, estava trabalhando para a Time Studios em um projeto global sobre problemas que atingem os refugiados, disse o veículo de mídia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Federação Internacional dos Jornalistas identificou como ferido o fotógrafo americano Juan Arredondo. Um ucraniano que estava no mesmo carro que os americanos também foi ferido, de acordo com os médicos presentes no local.

Segundo Lyudmyla Denisova, chefe de direitos humanos do parlamento ucraniano, pelo menos dois jornalistas ucranianos também foram mortos.

Evgeny Sakun morreu em um ataque russo a uma torre de televisão de Kiev e Viktor Dudar morreu em combate perto da cidade portuária de Mykolaiv, no sul, disse Denisova no Telegram.

Vários repórteres ficaram feridos “por tiros intencionais do inimigo”, segundo a funcionária, que mencionou suíços, tchecos, dinamarqueses e britânicos. “O inimigo também está tentando destruir a infraestrutura audiovisual ucraniana”, acrescentou, citando ataques a torres de televisão em Kiev, Lutsk e Rivne.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse