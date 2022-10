Primeira-ministra nega simpatia pelo fascismo e vincula Itália à UE

Meloni falou da proposta para enfrentar a inflação, a crise energética e o risco de recessão na terceira maior economia da zona do euro

A primeira-ministra italiana e líder da extrema direita Giorgia Meloni insistiu, nesta terça-feira (25), na firme adesão da Itália à União Europeia (UE) e à Otan, ao mesmo tempo que negou categoricamente qualquer “simpatia ou proximidade” com o fascismo em seu primeiro discurso no Parlamento.

“A Itália é parte plena da Europa e do mundo ocidental”, declarou Meloni com o objetivo de tranquilizar os aliados europeus.

“Não vamos frear ou sabotar a UE, e sim torná-la mais eficaz para responder às crises”, acrescentou, depois de destacar que respeitará “as normas em vigor” na questão orçamentária.

A política de 45 anos, que no sábado prestou juramento como a primeira mulher no cargo de chefe de Governo da Itália, apresentou seu programa de governo e abordou as questões mais delicadas da política internacional.

No discurso de mais de uma hora, com tom seguro, mas também com referências pessoais, ela negou categoricamente qualquer “simpatia ou proximidade” com o fascismo, em uma tentativa de acabar com as críticas sobre sua militância desde a juventude nos movimentos fundados pelos herdeiros do fascismo.

“Nunca tive qualquer simpatia ou proximidade com regimes antidemocráticos. Por nenhum regime, incluindo o fascismo”, disse.

Durante o discurso no Parlamento, que deve votar a moção de confiança a seu governo, Meloni prometeu que a Itália continuará sendo um “sócio confiável para a Otan”, prosseguirá com o “apoio à Ucrânia e sua oposição à agressão russa”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um ponto delicado que provoca divergências entre seus aliados da coalizão de direita, em particular com o líder do partido Liga, Matteo Salvini, e com o fundador do Força Itália, o magnata Silvio Berlusconi, amigo pessoal do presidente russo, Vladimir Putin.

Lutar contra a inflação

“Ceder à chantagem energética de Putin não resolve o problema, o agrava e abre caminho para mais exigências e chantagens, com futuros aumentos da conta de energia, inclusive superiores aos que registramos nos últimos meses”, advertiu sobre alta dos preços da energia e do gás, que provocaram a disparada da inflação.

Meloni falou sobre sua proposta para enfrentar a inflação, a crise energética e o risco de recessão na terceira maior economia da zona do euro.

A inflação será um assunto “prioritário”, para o qual ela deseja “reforçar as medidas de apoio a famílias e empresas”, uma aposta econômica “que vai esgotar grande parte dos recursos disponíveis”, admitiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao falar sobre os 200 bilhões de euros disponíveis em doações e empréstimos do fundo de recuperação pós-pandemia da União Europeia, ela garantiu que a quantia será gasta “sem demora e sem desperdício”.

“Estas questões devem ser enfrentadas de forma pragmática, não ideológica”.

O programa de Meloni será submetido a um voto de confiança nesta terça-feira na Câmara dos Deputados e na quarta no Senado.

A sucessora de Mario Draghi, a quem prestou homenagem, deve obter o voto de confiança sem problemas, pois sua coalizão tem ampla maioria nas duas câmaras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Meloni prometeu que o governo, o Executivo mais à direita da Itália desde a Segunda Guerra Mundial, “não se desviará um centímetro” dos valores democráticos e que “lutará contra qualquer forma de racismo, antissemitismo, violência política, discriminação”.

“Venho de uma história política que foi relegada por anos”, declarou, em tom pessoal.

A líder da extrema-direita também mencionou as mulheres que marcaram a história da Itália, da jornalista Oriana Fallaci até a líder antifascita Tina Anselmi e a comunista Nilde Iotti.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“São as mulheres que construíram a escada que hoje me permite quebrar este pesado teto de vidro”, disse, antes de confessar a responsabilidade que sente por ser a primeira mulher a assumir o cargo de chefe de Governo na Itália.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse