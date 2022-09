Presidente do Peru enfrenta a justiça

Sua esposa, Lilia Paredes, também foi citada pelo mesmo caso em outra sede judicial, mas sua audiência foi suspensa de última hora

O presidente do Peru, Pedro Castillo, compareceu nesta segunda-feira (5) ao Ministério Público, onde é acusado de liderar uma suposta rede de corrupção que funcionava dentro do palácio do governo.

Sua esposa, Lilia Paredes, também foi citada pelo mesmo caso em outra sede judicial, mas sua audiência foi suspensa de última hora, segundo seu advogado.

Vestido com um casaco vermelho, Castillo se apresentou ao Ministério Público às 08h05 (10h05 no horário de Brasília), meia hora antes do previsto, para responder à Procuradora Nacional, Patricia Benavides, em um processo por suposta obstrução da justiça contra a demissão repentina de seu Ministro do Interior em 20 de julho.

Ao contrário da última convocação em que saiu a pé do palácio presidencial, desta vez Castillo chegou a bordo de um veículo oficial preto.

Pequenos grupos de manifestantes a favor e contra o esperavam no Ministério Público. Seus partidários lançaram discursos contra o sistema judicial.

O MP suspeita que, com a saída abrupta do ministro do Interior, Mariano González, que estava no cargo há apenas duas semanas, Castillo tentou abortar a nomeação de uma equipe especial da polícia para localizar dois membros da comitiva presidencial que estavam foragidos da justiça.

Ele também será interrogado sobre suposto tráfico de influência na estatal PetroPerú.

Entretanto, a audiência judicial da primeira-dama Lilia Paredes, na qual o Ministério Público ia apoiar o seu pedido de proibi-la de deixar o país por 36 meses, foi suspensa de última hora por decisão do juiz.

“Acabaram de nos informar que a audiência acaba de ser suspensa, vão nos notificar da nova data. Não sabemos por que foi suspensa, minha cliente teve toda a vontade (de comparecer)”, disse o advogado Benji Espinoza à imprensa.

Lilia Paredes é acusada dos supostos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, como parte da suposta rede chefiada pelo marido, segundo o MP.

“Quando estamos coordenando para fazer este país avançar, temos que ser convocados para outros lugares (Ministério Público) para depor sobre coisas que são fabricadas, contos e histórias”, afirmou Castillo recentemente, na tentativa de relativizar as investigações e o interesse midiático que despertam.

Castillo, de 52 anos, depôs duas vezes na acusação: em 17 de junho por supostas propinas em contratos de obras públicas e em 4 de agosto por supostas promoções irregulares nas forças armadas.

A primeira-dama, de 49 anos, foi interrogada pelo Ministério Público em 8 de julho. Cinco dias depois, atendeu a uma intimação do Congresso, mas se recusou a responder a perguntas por recomendação de seu advogado.

Castillo nega qualquer crime cometido por sua família e afirma ser vítima de uma campanha para retirá-lo do poder.

