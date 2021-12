Presidente de empresa que demitiu 900 pelo Zoom é afastado: ‘Efeito imediato’

Um dos funcionários demitidos, com mais de 20 anos de empresa, classificou o momento como “surreal”

SÃO PAULO, SP

O presidente-executivo da Better.com, Vishal Garg, que demitiu 900 funcionários durante uma reunião via Zoom na semana passada, foi afastado da companhia “com efeito imediato”, comunicou a empresa. O comunicado foi enviado na manhã desta sexta-feira (10) para os funcionários, em um email divulgado pelo site Vice. Nesta semana, Garg, que já colecionava críticas por parte de funcionários, havia se desculpado pelo jeito como conduziu a demissão. “Se você está nesta teleconferência, você faz parte do grupo azarado que está sendo demitido”, disse Garg ao começar a reunião. A abordagem recebeu inúmeras críticas pela frieza e desrespeito, especialmente perto do Natal.



“Vishal será afastado temporariamente, com efeito imediato. Durante esse período intermediário, Kevin Ryan, como diretor financeiro, administrará as decisões do dia a dia da empresa e se reportará ao Conselho. Além disso, o Conselho contratou uma empresa terceirizada independente para fazer uma avaliação cultural e de liderança”, informa o comunicado enviado pela Better.com.



O termo “efeito imediato” foi o mesmo usado pelo presidente-executivo na teleconferência onde ele anunciou as demissões. “Seu contrato aqui foi rescindido. Com efeito imediato”, declarou ele. Garg divulgou uma nota se desculpando pela forma como conduziu a reunião.



“Quero me desculpar pela maneira como lidei com as dispensas na semana passada. Eu falhei em mostrar o respeito e apreço adequados pelos indivíduos que eram afetados e por suas contribuições para a Better.com. Tenho a responsabilidade de realizar as demissões, mas ao comunicá-las, errei na execução”, diz ele na nota, de terça-feira (7).

No comunicado, ele afirma ainda que “a forma como comunicou a notícia agravou ainda mais uma situação difícil”.

“Estou empenhado em aprender com esta situação e fazer mais para ser o líder que vocês esperam que eu seja”, escreve ele. Dentre as razões por trás das demissões, o executivo citou baixo desempenho e produtividade da equipe. Chegou a alegar que os seus funcionários estariam “roubando colegas e clientes” e que trabalhavam “apenas duas horas por dia”.



Um dos funcionários demitidos, com mais de 20 anos de empresa, classificou o momento como “surreal”. “Foi uma daquelas coisas que você não acredita que vai acontecer”, disse Christian Chapman. Em entrevista à CNN Business, Chapman disse que Garg nem esperou todos os funcionários se logarem e anunciou a demissão em massa em apenas 3 minutos. “Eu tenho 5 filhos, eles estão na escola particular. Precisei ligar para a minha mulher e explicar o que aconteceu, mas eu não entendia o que estava ocorrendo”, afirmou o ex-funcionário da empresa.