Presidente da Ucrânia diz que cerco russo à Mariupol entrará para história como ‘crime de guerra’

A queda de Mariupol, cenário de alguns dos piores sofrimentos da guerra, marcaria um avanço no campo de batalha para os russos

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse na manhã deste domingo, 20, que o cerco à cidade portuária de Mariupol entraria para a história por “crimes de guerra cometidos pelas tropas russas”. “Fazer isso com uma cidade pacífica… o que os ocupantes fizeram é um terror que será lembrado por séculos”, disse em vídeo à nação.

As forças russas avançaram para a cidade sitiada e agredida, onde intensos combates fecharam uma grande usina siderúrgica e as autoridades locais pediram mais ajuda ocidental

Na capital Kiev, pelo menos, 20 bebês carregados por mães de aluguel ucranianas estão presos em um abrigo antiaéreo improvisado, esperando que os pais viajem para a zona de guerra para buscá-los. Com apenas alguns dias de vida, as crianças estão sendo cuidados por enfermeiras que não podem deixar o abrigo por causa dos constantes bombardeios das tropas russas que tentam cercar a cidade.

A queda de Mariupol, cenário de alguns dos piores sofrimentos da guerra, marcaria um avanço no campo de batalha para os russos, que estão em grande parte atolados fora das grandes cidades. A invasão já dura três semanas.

“Crianças e idosos estão morrendo. A cidade está destruída e será varrida da face da terra”, disse o policial de Mariupol, Michail Vershnin, de uma rua repleta de escombros, em um vídeo endereçado a líderes ocidentais autenticado pelo The Associated Pressione.

Detalhes também começaram a surgir no sábado sobre um ataque com foguete que matou até 40 fuzileiros navais na cidade de Mykolaiv, no sul, no dia anterior, de acordo com um oficial militar ucraniano ao The New York Times.

As forças russas já cortaram Mariupol do Mar de Azov, e sua queda ligaria a Crimeia, que a Rússia anexou em 2014, a territórios orientais controlados por separatistas apoiados por Moscou. Isso marcaria um avanço raro diante da feroz resistência ucraniana que frustrou as esperanças da Rússia de uma vitória rápida e galvanizou o Ocidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo