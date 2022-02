Presidente da Comissão Europeia garante remoção de bancos russos do sistema Swift

Dessa forma, a exclusão da Rússia é um duro golpe para o Kremlin, já que impedirá a atuação internacional dos bancos do País e deve bloquear suas importações e exportações

Em declaração pública divulgada em seu Twitter no sábado, 26, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o grupo garantirá que bancos russos sejam removidos do sistema bancário Swift.



Swift é a Sociedade de Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais, uma cooperativa internacional que atua como um canal de comunicação internacional entre bancos e padroniza transações financeiras entre diferentes países.



Dessa forma, a exclusão da Rússia é um duro golpe para o Kremlin, já que impedirá a atuação internacional dos bancos do País e deve bloquear suas importações e exportações.



Novas sanções para a Rússia



Leyen começou a declaração afirmando que, em coordenação com Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Canadá e Reino Unido, a Comissão Europeia estaria apresentando medidas para reforçar a resposta à invasão russa à Ucrânia, com objetivo de “mutilar a habilidade de Putin de financiar sua máquina de guerra”.



Além da exclusão do Swift, Leyen afirmou que os bens do Banco Central russo serão paralisados, o que deve congelar suas transações.



Ela acrescentou, ainda, que a Comissão trabalhará para “proibir oligarcas russos de usarem seus bens financeiros em nossos mercados”.



Tais decisões isolam ainda mais a Rússia no cenário internacional.



“Putin embarcou em um caminho com o objetivo de destruir a Ucrânia, mas o que ele também está fazendo, de fato, é destruir o futuro de seu próprio País”, afirmou a presidente da Comissão Europeia.