Prazo de isolamento por covid deve levar em conta saúde e economia, diz Opas

Diretor de Emergências de Saúde da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Ciro Ugarte disse que os países devem fazer “um balanço com respeito às condições sociais e econômicas e às de saúde”, ao decidir sobre quanto dias deve durar o isolamento das pessoas contaminadas pela covid-19. Durante entrevista coletiva virtual, ele lembrou que o período de maior transmissão do vírus é quando as pessoas estão sintomáticas.

Ugarte também reconheceu o impacto econômico da retirada de pessoas de trabalho durante alguns dias, especialmente em setores cruciais.

Nesse contexto, ele defendeu que seja buscado “um equilíbrio” entre as necessidades de saúde e sociais, sem sugerir um prazo específico para o isolamento.

De qualquer modo, Ugarte também advertiu em outro momento que a transmissão do vírus pela região “continua a ser muito ativa”.

As declarações são dadas no momento em que vários países reveem o prazo de isolamento definido para pessoas contaminadas pela covid-19.

Estadão conteúdo