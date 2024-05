Portal de vídeo que conectava Dublin a Nova York é desligado após interações ‘inapropriadas’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um portal de vídeo que conectava as cidades de Dublin e Nova York foi tirado do ar uma semana após sua inauguração.

A chamada “escultura tecnológica”, que transmitia imagens de uma cidade à outra em tempo real, foi aberta ao público no dia 8 de maio e fechada na última terça-feira (14).

A prefeitura da capital irlandesa informou à imprensa local que precisou encerrar a instalação devido a “comportamentos inapropriados” de alguns usuários.

Teve gente mostrando o bumbum, os seios, um homem exibindo um pacote de cocaína e até um cidadão de Dublin que mostrou imagens do 11 de setembro para os americanos.

O artista responsável pela instalação, Benediktas Gylys, solicitou que os visitantes tivessem comportamento “familiar”. “Acho que todos podem pensar que há uma criança de sete anos do outro lado do portal que quer se conectar com a outra cidade e acenar para as pessoas”, disse o artista a um canal irlandês.

Uma porta-voz da Flatiron Nomad, empresa responsável pela instalação, afirmou à BBC irlandesa que uma minoria de usuários agiu de forma degradante. “Estragaram a diversão de todo mundo”, criticou.

A prefeitura de Dublin afirmou à BBC local que está buscando uma solução e que pretende religar o portal em breve. A ideia inicial era borrar as imagens ofensivas em tempo real, mas isso não pareceu satisfatório.

A prefeitura afirmou ainda que o projeto é um “fenômeno global” e que a “imensa maioria das pessoas” que interagiu com a instalação se comportou de maneira adequada.

No lado novaiorquino da instalação, foram colocados mais seguranças e barreiras para tentar solucionar o problema.