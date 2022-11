Por que demorou 50 anos para a Nasa voltar à Lua? Agência lançou Missão Artemis 1 nesta quarta

A agência espacial quer não apenas levar seres humanos novamente para lá, incluindo a primeira mulher, mas estabelecer uma base lunar

Marcella Duarte

São Paulo, SP

A Nasa fez história na madrugada desta quarta-feira (16), ao lançar com sucesso o enorme foguete SLS (Space Launch System ou Sistema de Lançamento Espacial) em direção à Lua, na primeira missão do programa Artemis.

Algo que não acontecia há quase 50 anos – em dezembro de 1972, foi realizada a Apollo 17, última viagem do icônico programa que levou um total de 12 homens para caminhar em nosso satélite.

A agência espacial norte-americana agora está mais ambiciosa: quer não apenas levar seres humanos novamente para lá, incluindo a primeira mulher, mas estabelecer uma base lunar e abrir caminho para a exploração de Marte.

Esta primeira etapa não é tripulada e nem pousará na Lua; é uma viagem de 25 dias da cápsula Orion, ao redor de nosso satélite e de volta à Terra, para testar a tecnologia. Na próxima, Artemis 2, será repetido o mesmo processo, mas com astronautas a bordo.

Só na terceira missão, prevista para 2025, devemos pousar e pisar na Lua novamente.

“Vamos voltar à Lua depois de 50 anos, para ficar, aprender, trabalhar, criar, desenvolver novas tecnologias e novos sistemas e novas espaçonaves para ir a Marte”, disse o administrador da Nasa, Bill Nelson. “Esta é uma tremenda guinada da história.”

Mas por que vai demorar mais de meio século para voltarmos?

Os primeiros homens a pisarem na Lua foram Neil Armstrong e Buzz Aldrin, na missão Apollo 11, em 1969. O feito aconteceu em meio à Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a então União Soviética disputavam a hegemonia mundial, e a corrida espacial foi uma de suas facetas.

Não se poupava esforços ou recursos para demonstrar poder. Chegar na Lua foi um marco importante para o imaginário popular – os EUA foram considerados “vencedores”, apesar de o programa espacial soviético ser mais inovador e avançado.

Depois da Lua, as atenções se voltaram para as estações espaciais; e foram os soviéticos que “ganharam” essa batalha, com décadas de vantagem, posteriormente muito contribuindo para a instalação da ISS (Estação Espacial Internacional).

Com a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, surgiu um pacto de cooperação com a Rússia para exploração do universo – que foi abalado recentemente pela guerra na Ucrânia.

Assim, a principal razão pela qual demorou tanto para a Nasa lançar um novo programa lunar tem menos a ver com ciência ou tecnologia: faltou vontade política e orçamento.

A concorrência também estimulou a agência norte-americana. A Índia, o Japão, a Rússia e, principalmente, a China, têm suas próprias missões em curso. E, como nos velhos tempos, os EUA querem se manter à frente nesta nova era da exploração espacial.

Com a evolução das tecnologias, agora há outros motivos para se voltar à superfície lunar. A Nasa quer fazer mais do que as breves visitas e coletas de amostras da era Apollo: quer estabelecer uma presença humana constante, incluindo a construção de uma base na Lua e de uma pequena estação em sua órbita.

A meta é que toda a estrutura e experiência também permitam viagens tripuladas a Marte, inicialmente previstas para o final da década de 2030. Nosso satélite serviria como um ponto de parada e reabastecimento neste longo trajeto.

Alguns analistas, porém, já enxergam o preço de US$ 93 bilhões do programa Artemis, incluindo US$ 4,1 bilhões para cada um dos primeiros lançamentos, como insustentável. O programa já está bilhões de dólares acima do orçamento, além de muitos anos atrasado.

PRÓXIMAS MISSÕES

Artemis 2: Em 2024, a jornada deve ser repetida com quatro astronautas a bordo. Eles farão “apenas” um sobrevoo de dez dias, dando uma volta até o lado oculto da Lua, a cerca de 400 mil quilômetros da Terra (o mais distante no espaço profundo que qualquer ser humano já foi).

Artemis 3: Em 2025, finalmente, o objetivo é “alunissar” (aterrissar na Lua) e desembarcar a tripulação no polo Sul, um local diferente e mais desafiador do que os visitados durante o programa Apollo. Nenhuma pessoa, nem sequer uma missão robótica, já pousou lá.

Futuro: bem-sucedido e com verbas, a etapa seguinte do programa Artemis é instalar o “Lunar Gateway”, que orbitaria nosso satélite e serviria de ponto de apoio para missões (uma Estação Espacial em miniatura). Em parceria com outras agências empresas privadas, como a SpaceX, a Nasa também pretende estabelecer um “acampamento” – uma base permanente em solo.

