Polícia portuguesa frustra ataque a universidade em Lisboa

Durante uma operação de busca, a polícia judicial apreendeu várias armas e encontrou “um plano com os detalhes da ação criminosa”

A polícia judicial portuguesa informou que prendeu um estudante de 18 anos suspeito de preparar um ataque contra a Faculdade de Ciências de Lisboa e que comparecerá perante um tribunal nesta sexta-feira (11).

Detido na quinta-feira por suspeita de “prática de crime terrorista”, o jovem será interrogado hoje por um juiz que decidirá quais as medidas de controle serão aplicadas, segundo um comunicado divulgado pela polícia judicial.

Ainda não se sabe as motivações do estudante, descrito como discreto e sem antecedentes criminais. Aparentemente, ele planejava o ataque, sozinho, há várias semanas, de acordo com a imprensa local.

Durante uma operação de busca, a polícia judicial apreendeu várias armas e encontrou “um plano com os detalhes da ação criminosa”, relataram os investigadores.

O jornal Publico noticiou que os responsáveis portugueses foram alertados por autoridades estrangeiras que encontraram provas da preparação deste ataque.

“O trabalho realizado pelas autoridades sempre permitiu garantir a segurança da comunidade científica”, assegurou o porta-voz da Universidade de Lisboa, acrescentando que “nada indica que seja necessário mudar o funcionamento normal da instituição”.

