Polícia paquistanesa prende 23 suspeitos após ataque contra mesquita

As autoridades estão investigando a possibilidade de que pessoas de dentro do quartel possam ter ajudado a organizar o atentado

A polícia paquistanesa prendeu 23 pessoas como parte da investigação sobre o atentado com bomba a uma mesquita do quartel-general de Peshawar que deixou 101 mortos, informou nesta quarta-feira (1º) um funcionário de alto escalão da polícia, que pediu para não ser identificado.

As autoridades estão investigando a possibilidade de que pessoas de dentro do quartel possam ter ajudado a organizar o atentado, segundo a fonte policial.

O autor entrou em um complexo de segurança máxima em Peshawar, no noroeste do Paquistão, sem ser detectado, e detonou seus explosivos entre os fiéis que rezavam na mesquita, causando o colapso do telhado e a queda de uma parede, que deixou muitas vítimas soterradas.

“Detivemos pessoas dentro das linhas policiais para descobrir como o material explosivo entrou no local e ver se algum deles estava envolvido no ataque”, disse o funcionário, que acrescentou que “o autor e seus comparsas podem ter conexões fora do Paquistão”.

A fonte também contou que os 23 suspeitos vêm da cidade e áreas tribais próximas à fronteira com o Afeganistão.

O Paquistão enfrenta uma forte crise econômica agravada pelo caos político no país antes das eleições marcadas para outubro.

la-jaf/ecl/mca/an/mb/yr

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

© Agence France-Presse