Planeta bateu recorde de temperatura diária, apontam primeiras medições

Esta marca supera o recorde diário de 16,92ºC estabelecido em 24 de julho de 2022, segundo dados desde 1979

A segunda-feira 3 de julho foi o dia mais quente em nível mundial desde que as medições tiveram início, superando, pela primeira vez, a média de 17ºC, segundo dados divulgados hoje pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA, sigla em inglês).

A temperatura média do ar na superfície do planeta Terra em 3 de julho foi de 17,01ºC, aponta a medição do Centros Nacionais de Previsão Ambiental, órgão ligado à NOAA. Esta marca supera o recorde diário de 16,92ºC estabelecido em 24 de julho de 2022, segundo dados desde 1979.

De acordo com a NOAA, a temperatura do ar, que oscila entre 12ºC e 17ºC aproximadamente em média diária durante o ano, era, em média, de 16,20ºC no começo de julho entre 1979 e 2000.

O recorde tem que ser corroborado por outras medidas, mas pode ser quebrado rapidamente, uma vez que o verão está apenas começando no hemisfério norte. No início de junho, as temperaturas médias globais foram as mais altas já registradas nesse período pelo serviço europeu Copernicus.

Estas observações são uma possível antecipação do fenômeno El Niño, geralmente associado ao aumento das temperaturas globais, somado aos efeitos das mudanças climáticas.

Em 8 de junho, a NOAA anunciou a chegada oficial do El Niño e indicou que o mesmo pode levar a novos recordes de temperatura em algumas regiões.

