Piloto brasileiro lidera testes coletivos da F4 italiana

O piloto brasileiro Pedro Clerot foi destaque da semana de testes da pré-temporada da Fórmula 4 Italiana, que aconteceu nos dias 15 e 16 de abril, em Monza. Com o tempo de um minuto e cinquenta e quatro segundos, o jovem foi o mais rápido no segundo dia de treino coletivo, liderando o final de semana. “Estou super contente por ter liderado a manhã de testes do segundo dia. O carro estava muito bom e mostra como estou evoluindo nas fórmulas, desenvolvendo minha pilotagem e interpretação dos pedais”, comemorou o brasiliense, de 14 anos.

Competindo pela equipe italiana AKM Motorsport, os testes foram bastante animadores para Pedro. O piloto atingiu a velocidade máxima de 244 km/h, na pista de Monza, conhecida como o templo da velocidade. “Eu me sinto bastante confortável com o Tatuus F4 e muito disso é graças aos conselhos de Cioci e do engenheiro Luca Baldisseri, que têm trabalhado nestes meses comigo”, explica.

Para ganhar experiência para o campeonato brasileiro de Fórmula 4, provavelmente Pedro vai estar no grid de largada de Imola. “Embora as pistas europeias sejam muito diferentes das brasileiras, ainda é muito útil poder pilotar o mesmo carro e os mesmos pneus que vou usar no Brasil’, disparou Clerot. A F4 Brasil estreia dia 15 de maio, no autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP).