PIB dos EUA cresce 2,4% no 2º trimestre e supera expectativas

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,4% no segundo trimestre de 2023, segundo estimativa inicial divulgada nesta quinta-feira, 27, pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou acima da mediana de expectativas de analistas consultados pelo Projeções Broadcast, de alta de 1,8%.

A leitura inicial mostra aceleração da economia americana em relação ao primeiro trimestre de 2023, quando o PIB dos EUA teve expansão anualizada de 2%.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 2,6% no segundo trimestre, perdendo força depois de avançar 4,1% no primeiro trimestre. Já o núcleo do PCE, que desconsidera preços de alimentos e energia, aumentou 3,8% entre abril e junho, após alta de 4,9% no trimestre anterior.

O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve, ou Fed, como é conhecido o banco central dos EUA.

