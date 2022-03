Pentágono: Rússia começou retirada de tropas de Kiev, mas foram poucas

De acordo com Kirby, ainda é muito cedo para julgar as ações que a Rússia pode tomar. “Houve movimentação de algumas unidades”

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, afirmou nesta terça-feira, 29, que houve retirada de tropas russas de Kiev, mas foram poucas. No entanto, segundo ele, “não devemos nos enganar com as alegações recentes do Kremlin”.

De acordo com Kirby, ainda é muito cedo para julgar as ações que a Rússia pode tomar. “Houve movimentação de algumas unidades russas saindo de Kiev nos últimos dias”, disse, em entrevista coletiva. “Mas acreditamos que este é um reposicionamento, não uma retirada real. Não significa que a ameaça a Kiev acabou”, completou.

Estadão Conteúdo