Pás do moinho de vento do Moulin Rouge de Paris desabam

As pás do moinho de vento do famoso cabaré parisiense Moulin Rouge desabaram durante a noite, informaram os bombeiros nesta quinta-feira à AFP, confirmando uma informação do canal BFMTV.

O acidente não deixou feridos e não há risco de colapso na estrutura do imóvel, segundo os bombeiros.

“É a primeira vez que um acidente como este acontece desde a abertura do Moulin Rouge, em 6 de outubro de 1889”, afirmou a empresa proprietária do local à AFP.

As causas do acidente ainda não foram determinadas.

“Felizmente, aconteceu após o fechamento”, disse um funcionário do Moulin Rouge, que pediu anonimato, à AFP.

“Todas as semanas, as equipes técnicas do cabaré revisam o mecanismo do moinho e não encontraram nenhum problema”, acrescentou.

O Moulin Rouge, uma das grandes atrações turísticas da capital francesa, fica no limite do bairro da colina de Montmartre, norte de Paris.

