Parlamento Europeu destitui vice-presidente suspeita de corrupção

O Parlamento Europeu destituiu nesta terça-feira (13) do cargo de vice-presidente a legisladora grega Eva Kaili, detida por supostamente aceitar subornos, em uma reação para tentar recuperar a credibilidade da instituição, muito abalada pelo escândalo.

O plenário aprovou por 625 votos a favor e apenas um contra, além de duas abstenções, a destituição da social-democrata Eva Kaili do cargo.

A remoção de Kaili havia sido recomendada pela Conferência de Presidentes, o grupo formado pela presidente do Parlamento e os líderes das diferentes bancadas políticas.

A assessoria de comunicação do Parlamento Europeu anunciou que a votação para a destituição de Kaili foi baseada nos regimentos internos e aconteceu “no contexto das investigações na Bélgica que envolvem membros e funcionários” da instituição legislativa.

Uma investigação do Ministério Público belga provocou a detenção e indiciamento de Kaili e de outras três pessoas por suspeitas de que receberam grandes quantias de dinheiro de um “Estado do Golfo Pérsico”, que seria o Catar, para defender os interesses do país no Parlamento.

A eurodeputada de 44 anos foi detida depois que os investigadores belgas encontraram, em sua residência, bolsas repletas de dinheiro. O advogado de Kaili, no entanto, afirma que ela “não aceitou nenhum suborno do Catar”.

“Sua posição é que é inocente. Não tem nada a ver com subornos do Catar”, declarou o advogado Michalis Dimitrakopoulos.

O MP belga anunciou na segunda-feira que operações realizadas em três locais diferentes apreenderam centenas de milhares de euros em espécie.

Segundo essa fonte, 600 mil euros foram encontrados na casa do ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri; 150 mil euros no apartamento de Kaili e 750 mil numa mala num quarto de hotel alugado pelo pai da deputada.

A polícia também fez uma operação de busca e apreensão em um gabinete do Parlamento Europeu em Bruxelas para obter dados dos computadores de uma dezena de funcionários.

Reforma e transparência

O escândalo representa um golpe brutal para a credibilidade do Parlamento Europeu, que costuma tomar a iniciativa e denunciar casos de corrupção.

A presidente do Parlamento, a conservadora Roberta Metsola, de Malta, expressou “fúria, raiva e tristeza” com o caso. E afirmou que o ocorrido representa um “ataque” ao Legislativo e à democracia europeia.

“Vamos iniciar um processo de reforma para ver quem tem acesso a nossas instalações, como são financiadas estas organizações, ONGs e pessoas, quais vínculos possuem com terceiros países”, prometeu Metsola.

“Pediremos mais transparência nas reuniões com estrangeiros”, acrescentou.

Nesta terça-feira, Metsola e os líderes das diversas bancadas anunciaram a abertura de um processo interno de reforma no Parlamento para “garantir que a transparência e prestação de contas serão reforçadas”.

Diante do escândalo, a pauta do plenário do Legislativo para esta terça-feira foi modificada para um debate sobre o caso.

Na quinta-feira será votado um texto que pede mais transparência nas instituições europeias.

O eurodeputado social-democrata alemão René Repasi manifestou o receio de que o caso Kaili seja apenas o início de um pesadelo maior.

“Temo que o que vimos até agora seja apenas a ponta do iceberg”, disse à AFP.

Uma das atribuições de Kaili como vice-presidente era representar a presidência do Parlamento no Oriente Médio, função que foi revogada pela própria Metsola imediatamente após a detenção.

Diante da magnitude do caso, a ex-apresentadora de TV também foi expulsa do Partido Socialista Grego (Pasok-Kinal), onde já era considerada uma figura muito polêmica, e foi removida da bancada social-democrata no Parlamento Europeu.

Além disso, ela teve os bens congelados pela Autoridade Grega de Luta contra a Lavagem de Dinheiro.

A continuidade da detenção de Kaili será examinada na quarta-feira por um tribunal belga.

