Paraguai adquire 6 aviões Super Tucano da Embraer para combater crime organizado

O presidente do paraguai, Santiago Peña, recebeu nesta segunda-feira (30) quatro de seis aviões Super Tucano comprados da companhia brasileira Embraer por US$ 105 milhões (R$ 573 milhões), destinados ao combate de grupos criminosos e do narcotráfico.

“Por muito tempo o território esteve carente de defesa e segurança”, disse Peña durante um ato oficial no qual destacou que a região enfrenta perigos como “o crime organizado, o narcotráfico, os crimes transnacionais que não reconhecem fronteiras nem nacionalidades”.

O comandante da Força Aérea, Julio Fullaondo, disse que o “Paraguai era o único país da região que estava com o espaço aéreo livre de controle”.

“Agora temos as ferramentas para trabalhar”, acrescentou durante o ato.

Organizações criminosas brasileiras como o PCC operam no Paraguai, em especial na tríplice fronteira com Brasil e Argentina.

Os Super Tucano A-29 são aeronaves de ataque. “Estão capacitados para transportar mísseis ar-ar” ou metralhadoras, explicou o especialista e historiador Antonio Sapienza a jornalistas.

“É a melhor aeronave do mundo em sua categoria. São parte das forças aéreas de 20 países, incluindo a dos Estados Unidos”, detalhou.

Peña disse que, quando os novos aviões entrarem em operação, a Força Aérea estará capacitada para interceptar dezenas de pequenas aeronaves procedentes de países do norte da América do Sul que entram no território paraguaio como escala antes de Brasil, Argentina e Europa.

“O Paraguai vai continuar fortalecendo a defesa e a segurança”, indicou Peña.

