Papa terá encontros bilaterais com Vance e Zelenski

ANDRÉ FONTENELLE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O papa Leão 14 deve se encontrar separadamente com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, após a missa inaugural de seu papado, na manhã deste domingo, na praça São Pedro.

Vance esteve com o papa Francisco na véspera da morte do pontífice, em abril. Neste sábado, fez uma visita à sepultura de Francisco, na basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma.

Logo após a celebração deste domingo, Leão 14 será cumprimentado por representantes das mais de 150 delegações estrangeiras presentes. O Brasil está representado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin.

Na noite de sábado, em jantar com os cardeais brasileiros na residência do embaixador do Brasil junto à Santa Sé, Everton Vieira Vargas, Alckmin entregou uma camisa do Santos ao secretário para as Relações com os Estados e Organismos Internacionais da Santa Sé, monsenhor Paul Richard Gallagher. A camisa destina-se ao novo papa.